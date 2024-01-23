В Германии сообщили о недовольстве 76% немцев нынешним правительством

Только 17% немцев положительно отозвались о работе правительства, это худший показатель, зафиксированный институтом исследования общественного мнения Insa с момента начала работы федерального правительства в 2021 году.
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