Канье Уэст лишился согласования концерта на "Газпром Арене"

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" под угрозой срыва. Агентство Say Agency задействовало все официальные каналы для заключения договора, но последние коммуникации с ареной противоречивы.
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