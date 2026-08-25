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Царьград

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Канье Уэст лишился согласования концерта на "Газпром Арене"

Канье Уэст лишился согласования концерта на "Газпром Арене"

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" под угрозой срыва. Агентство Say Agency задействовало все официальные каналы для заключения договора, но последние коммуникации с ареной противоречивы.

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