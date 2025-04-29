Наталия Ефимова То, что властям соседней территории, которая продолжает и в эти дни сносить памятники победителям, затирать или сдирать отовсюду любые упоминания героев (у них свои - которым "слава"), гоняться за ветеранами и детьми, посмевшими прийти к дорогим могилам и Вечному Огню (не уверена, что он где-то там остался) в пилотках, с георгиевскими ленточками, - праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне абсолютно безразличен, нам известно давно.
Путин объявил перемирие на дни празднования 80-летия Победы. И это правильно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Зареченская
Была в людях искренность, радость в те далекие победные времена. Сейчас все намного сложнее в стране.
Ответить
11 час.
Анна Зареченская
Полностью согласна, остановить военные действия на фронтах, зная что фашисты будут бить по нашим территориям. это за пределом понимания происходящего. В В.О. войну наши красноармейцы шаг за шагом шли к победе, не останавливаясь били гитлеровскую сволочь.
Ответить
11 час.
ПавелЗзаварзин
Все условия для бандеров... Людей жалко...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии