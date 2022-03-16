В ходе тренировки в ЕАО комплексы «Искандер» уничтожили командные пункты и средства ПВО условного противника крылатыми ракетами

В ходе полевого выхода расчеты ОТРК «Искандер-М» совершили марш в назначенный район. Механики-водители закрепили навыки вождения на различной местности с преодолением препятствий, зараженных районов, маневрированием в ограниченном пространстве.
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