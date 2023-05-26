«Даллас» обыграл «Вегас», добыв первую победу в финальной серии Запада

«Даллас» в овертайме дожал «Вегас» и сократил отставание в серии. Ранним утром 26 мая в Далласе (штат Техас, США) прошел четвертый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимали «Вегас Голден Найтс».