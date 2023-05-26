ПЛЕЙМЕЙКЕР

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Невский
    Ну пусть играют так, если интересно. РФ ещё точно минимум 2 ЧМ пропустит.Сбежавшие из КХЛ ...
  • Павел Романов
    Тебе стоит ненавидеть самого себя, недоумок. Стоит Мостовому высказаться объективно,как его тут же в шлюхи определяют...«Главный клоун в ...
  • Дмитрий Русский
    Мостовой шлюха продажная, тебя ещё не отымели? Чмо. А Спартак молодцы. Ненавижу ЦСКА.«Главный клоун в ...

«Даллас» обыграл «Вегас», добыв первую победу в финальной серии Запада

«Даллас» обыграл «Вегас», добыв первую победу в финальной серии Запада

«Даллас» в овертайме дожал «Вегас» и сократил отставание в серии. Ранним утром 26 мая в Далласе (штат Техас, США) прошел четвертый матч финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимали «Вегас Голден Найтс».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх