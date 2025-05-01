США частично разблокировали коммерческие продажи оружия Украине — киевские СМИ

США частично разблокировали коммерческие продажи оружия Украине, сообщают киевские СМИ. Белый дом проинформировал Конгресс о намерении позволить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (программа DCS) на сумму от 50 миллионов долларов.
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