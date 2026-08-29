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Reuters: Захарова сделала самое резкое предупреждение Великобритании

Reuters: Захарова сделала самое резкое предупреждение Великобритании

Мария Захарова © Арина Антонова/ТАСС Предупреждение официального представителя МИД России Марии Захаровой в адрес Британии о последствиях передачи Украине оружия «отражает ярость» Москвы, сообщает Reuters.

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