Гастарбайтерам предложили отличный способ заработать. Хочешь денег - заключай контракт и едь на передовую

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Меня тут недавно один таксист вёз, ну, тот самый, их Средней Азии, который всю дорогу дёргался на каждую машину с синей полосой, стоящую у обочины.

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Комментарии
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Татьяна Шарапова
ЕДЬ? Автор, ты в школе учился???
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15 час.
Виктор
Не едет а ехуй
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11 час.

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