Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница 2.0» в Самарской области

Юнармейцы посостязались в строевой подготовке, неполной разборке-сборке и снаряжении магазина автомата АК-74, оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке, надевании противогаза и ОЗК, исторической викторине, стрельбе из пневматической винтовки, сдаче нормативов ГТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- При освобождении Новомихайловки морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства
- Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия Госграницы уничтожили позиции и наблюдательные пункты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины
- Расчеты FPV-дронов и квадрокоптеров российских десантников за сутки нанесли более 20 ударов по объектам ВСУ на Запорожском направлении
Свежие комментарии