Киевлянка, участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских продолжила критиковать тех, кто нападает на русскоязычных на Украине.
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