«Отказалась от колбас»: Мария Аронова раскрыла секрет своего похудения

Народная артистка России Мария Аронова удивила своим преображением — актриса похудела на 29 килограммов.
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