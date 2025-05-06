Премьер-министр Шариф: Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что Индия атаковала пять населенных пунктов в стране. "Коварный враг осуществил трусливые нападения на пять населенных пунктов", — написал политик в соцсети X (заблокирована в РФ).
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