Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Премьер-министр Шариф: Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане

Премьер-министр Шариф: Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что Индия атаковала пять населенных пунктов в стране. "Коварный враг осуществил трусливые нападения на пять населенных пунктов", — написал политик в соцсети X (заблокирована в РФ).

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