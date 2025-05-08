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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хьюстон» и Фред Ванвлит перенесли решение по контракту на 29 июня

Клуб должен был выбрать вариант продолжения сотрудничества с баскетболистом до конца недели. Стороны согласились перенести дедлайн на 29 июня.

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