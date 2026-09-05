Путин поддержал Поддубного: Защищать небо в регионах смогут бойцы с категорией "Д"

Президент России Владимир Путин поддержал идею Героя России Евгения Поддубного разрешить защищать небо от дронов бойцам, которые получили ранения, категорию "Д".
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