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62ИНФО | Новости Рязани

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В ДТП в Спасском округе пострадали двое подростков

В ДТП в Спасском округе пострадали двое подростков

ДТП случилось вечером в субботу, 5 сентября, в селе Ижевское. По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля SsangYong Kyron не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

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