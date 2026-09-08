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МЧС предупредило о ночных заморозках до минус 1 градуса в Подмосковье

МЧС предупредило о ночных заморозках до минус 1 градуса в Подмосковье

Главное управление МЧС по Московской области предупредило о ночных и утренних заморозках в регионе в среду, 9 сентября.

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