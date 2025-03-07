Алексей Денисов подал документы для участия в предварительном голосовании

На Ямале продолжается процедура предварительного голосования партии «Единая Россия». На этот раз документы для участия в отборе кандидатов подал Алексей Денисов, заместитель главврача Салехардской окружной клинической больницы.
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