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Татар-информ

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Свищев: «Мы ждем разъяснений по отказу Большунову. У нас много вопросов»

Свищев: «Мы ждем разъяснений по отказу Большунову. У нас много вопросов»

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ" Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев сообщил, что FIS пока не направила российской стороне образец «декларации нейтральности».

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