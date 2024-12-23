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Нижегородская правда

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Главные итоги 2024 года подвели в Нижегородской области

Главные итоги 2024 года подвели в Нижегородской области

Культурная столица, новые маршруты судов на подводных крыльях, празднование юбилея Пушкина, открытие новых школ – вопреки существующей турбулентности уходящий год был насыщен событиями и достижениями, которые заложили фундамент для будущего.

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