Главные итоги 2024 года подвели в Нижегородской области

Культурная столица, новые маршруты судов на подводных крыльях, празднование юбилея Пушкина, открытие новых школ – вопреки существующей турбулентности уходящий год был насыщен событиями и достижениями, которые заложили фундамент для будущего.
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