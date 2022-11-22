Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Каррено-Буста о том, что Алькарас и Надаль пропустят Кубок Дэвиса: «Конечно, я бы предпочел быть №2 или №3 испанской сборной»

13-я ракетка мира Пабло Каррено-Буста высказался о предстоящем выступлении в Кубке Дэвиса. В четвертьфинале испанцы сыграют с хорватами.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх