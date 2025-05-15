Максим Гольдарб: Зеленский отказался от переговоров

Почему Зеленский отказался участвовать в переговорах, несмотря на возможность показать себя миротворцем? Как отказ от диалога влияет на имидж украинского лидера в глазах международного сообщества? Как можно определить «настоящий» государственный ум в современных политических реалиях? Зеленский заявил, что это не его уровень.
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