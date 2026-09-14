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FiNE NEWS

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Сын Хайди Клум получил Ferrari на 21-летие от отчима Тома Каулитца

Сын Хайди Клум получил Ferrari на 21-летие от отчима Тома Каулитца

Генри, 21-летний сын модели и телеведущей Хайди Клум, получил в подарок на день рождения от своего отчима, музыканта Тома Каулитца, автомобиль Ferrari F430 стоимостью примерно 200 тысяч долларов.

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