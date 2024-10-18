В Челябинске зафиксировано пятикратное превышение ПДК сероводорода

В Челябинске зафиксировано пятикратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Данные приводит Единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области.
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