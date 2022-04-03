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Пошли по барам! Чонгук и Тэхен оторвались в разных корейских заведениях после ссоры: «Лишь бы не пересечься с ним»

Пошли по барам! Чонгук и Тэхен оторвались в разных корейских заведениях после ссоры: «Лишь бы не пересечься с ним»

Привет, АРМИ! Вы безусловно знали о том, что айдолы из BTS прекрасно танцуют, но они решили снова доказать нам этот известный факт.

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