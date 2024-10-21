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WP: глава МО Украины посоветовал Буданову заниматься разведкой, а не коррупцией

WP: глава МО Украины посоветовал Буданову заниматься разведкой, а не коррупцией

Министр обороны Украины Рустем Умеров посоветовал главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову, который ранее курировал попавшую в коррупционный скандал компанию "Спецтехноэкспорт", сосредоточить свое внимание на разведке.

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