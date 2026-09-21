Омск
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Омск

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Омский подрядчик высудил у детского лагеря 141 миллион рублей

Апелляция изменила решение по финансовому спору между омским ДОЛ «Орленок» и компанией «АРТ Ремстрой».

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