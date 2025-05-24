Знай наших 💪 Сегодня, 24 мая, в Борисоглебске прошёл открытый ринг по боксу, посвящённый Дню города Борисоглебска.
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Знай наших 💪 Сегодня, 24 мая, в Борисоглебске прошёл открытый ринг по боксу, посвящённый Дню города Борисоглебска.