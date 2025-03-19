Украинский генерал «красиво» драпанул от русских оставив позиции на южнодонецком направлении: Карта специальной военной операции на Украине на 19 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПосле серии провалов на фронте, украинские военачальники начали заранее готовить почву для «тактических отступлений».