В Армении произошло столкновение грузовика с электричкой: Есть пострадавшие

В ЮКЖД рассказали о том, что на перегоне Каракерт-Даларик произошло ДТП, из-за чего электропоезд сошёл с рельсовПресс-служба Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) сообщает, что в минувшую субботу примерно в 19:00 по местному времени произошло ДТП.