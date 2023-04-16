Царьград

5 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Тришин, почему город не могут взять несколько месяцев? Значит так нужно не трать свои усилия попусту!Бахмут. Реальная ...
  • Россиянин
    Только если оставят в Америке свои привычки и идиотские улыбки ни очем.Порядка миллиона ...
  • Александр
    😂🤣 В натуре начальник, я не обосрался. Это менты подбросили.Хитрая ловушка дл...

В Армении произошло столкновение грузовика с электричкой: Есть пострадавшие

В Армении произошло столкновение грузовика с электричкой: Есть пострадавшие

В ЮКЖД рассказали о том, что на перегоне Каракерт-Даларик произошло ДТП, из-за чего электропоезд сошёл с рельсовПресс-служба Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) сообщает, что в минувшую субботу примерно в 19:00 по местному времени произошло ДТП.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх