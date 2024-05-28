Врач назвала опасности употребления протеиновых батончиков

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Машкова сообщила россиянам, что протеиновые батончики, которые ценятся сторонниками спортивного образа жизни за высокое содержание белка, могут оказаться причиной проблем со здоровьем.
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