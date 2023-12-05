В Армении прошли командирские полеты авиабазы ЮВО

В ходе занятий командный состав выполнили элементы сложного и высшего пилотажа на разном уровне высот, в том числе на сверхмалых, и взаимодействие с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены.
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