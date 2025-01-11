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Панамский лидер готов обратиться в ООН, если Трамп не изменит риторику

Панамский лидер готов обратиться в ООН, если Трамп не изменит риторику

Президент Панамы Хосе Мулино может обратиться в Совет безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит переговоры о возвращении Панамского канала под контроль США.

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