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Культуромания

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Открыт прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства

Открыт прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства

Стартовал прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства, которые присуждаются за произведения, вносящие значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства.

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