Открыт прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства

Стартовал прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства, которые присуждаются за произведения, вносящие значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым