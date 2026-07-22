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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филатов задолжал другу более 5 млн рублей из-за ставок. Экс-хоккеист НХЛ занимал деньги, чтобы поставить на «договорные матчи» (Газета.Ru)

Экс-хоккеист «Коламбуса» Никита Филатов задолжал своему знакомому более 5 млн рублей, которые занимал для ставок.

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