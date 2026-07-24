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Zero Hedge

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Nine Potential Commodity Wildcards As "Once-A-Decade" Shocks Become New Normal

Nine Potential Commodity Wildcards As "Once-A-Decade" Shocks Become New Normal

Nine Potential Commodity Wildcards As "Once-A-Decade" Shocks Become New Normal A growing number of institutional desks sounded alarms over physical commodity markets this week as maritime chokepoint disruptions intensified across the Gulf.

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