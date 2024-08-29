Армения! Эта маленькая гордая страна, которая веками славилась своими винами, коньяками и, конечно же, солнечной клубникой, вдруг оказалась в центре международного скандала.
Ответочка идет одна за другой: РФ вводит все новые запреты на продукцию из Армении
Комментарии
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d
demyr150648
Давить, так до конца. Надо заняться армянской диаспорой. Думаю, там найдется много интересного и неполезного для нас.
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3 час.
Владислав Владислав
Армения веками (за исключением советского периода и периода российской империи) славилась своими голодранцами. Даже турки говорили как-то российскому генералу: "Зачем они вам ? С них кроме рабов - и взять то нечего".
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Не все армяне плохие, но в ходе политических событий,видно, что Армения сливается под каблук Америки! Такие нам не друзья!!!
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2 час.
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