Ответочка идет одна за другой: РФ вводит все новые запреты на продукцию из Армении

d demyr150648 Давить, так до конца. Надо заняться армянской диаспорой. Думаю, там найдется много интересного и неполезного для нас.

Владислав Владислав Армения веками (за исключением советского периода и периода российской империи) славилась своими голодранцами. Даже турки говорили как-то российскому генералу: "Зачем они вам ? С них кроме рабов - и взять то нечего".