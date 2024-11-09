Малкин забил победный гол «Вашингтону» и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 18 очков в 16 играх

Форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:2). В активе 38-летнего россиянина стало 18 (5+13) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «+1».
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