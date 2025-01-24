Все события мезозойской эры поэтапно, подробно и интересно. Часть 1. Развитие жизни в период триаса

Это первая часть из серии «мезозойские периоды» про триасовый период. Юрский и меловой периоды опубликованы отдельно, либо опубликуются в ближайшее время, из-за того, что пост был бы слишком длинным Многим при слове «мезозой» представляется юрский период и большие динозавры, правящие миром.