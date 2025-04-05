В компании FESCO рассказали о судьбе спасенного кота Бурака

Спасенный моряками компании FESCO кот Бурак ждет своей участи в уютной клетке в порту Новороссийска. Корреспондент PRIMPRESS обратился в пресс-службу компании, чтобы узнать, как пушистого релоканта обнаружили на судне и как может решиться его дальнейшая судьба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии