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КХЛ. «Салават» примет «Металлург», «Динамо» против «Авангарда», «Куньлунь» сыграет с «Амуром»

КХЛ. «Салават» примет «Металлург», «Динамо» против «Авангарда», «Куньлунь» сыграет с «Амуром»

«Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом», «Куньлунь» – с «Амуром».  Фонбет Чемпионат КХЛ Салават Юлаев – Металлург Мг Дата проведения 29 сентября, 17.

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