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Царьград

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Путин гарантирует соцгарантии для "Матерей-героинь" на уровне Героев Труда

Путин гарантирует соцгарантии для "Матерей-героинь" на уровне Героев Труда

Президент Владимир Путин поручил с 2022 года предоставить женщинам со званием "Мать-героиня" социальные гарантии, аналогичные тем, что предусмотрены для Героев Труда.

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