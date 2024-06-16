"Мы им растопыренные пальцы быстро поломаем": Аксенов жестко выказался о мигрантах

Evgenija Palette А ТО... Оставят эти азиатские суки своим вниманием КРЫМ... Бороться надо и крымчанам и мариупольцам...

Evgenija Palette А вспомните, как жиды делали - Сзывали на какое-то собрание всех возвратившихся с фронта царских офицеров. Когда они приходили, им приказывали сдать оружие. Потом открывался занавес - а там несколько пулеметов. И безоружных людей расстреливали. Так они ИЗБАВЛЯЛИСЬ ОТ АРМИИ, которую своим приказом № 1 низвели до бесформенной массы. Похоже?