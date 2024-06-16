Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы им растопыренные пальцы быстро поломаем": Аксенов жестко выказался о мигрантах

"Мы им растопыренные пальцы быстро поломаем": Аксенов жестко выказался о мигрантах

Аксенов жестко выказался о мигрантах Ситуация с мигрантами в России дошла до точки кипения и естественно, что бы выпустить пар, властям пришлось реагировать.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А ТО... Оставят эти азиатские суки своим вниманием КРЫМ... Бороться надо и крымчанам и мариупольцам...
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14 час.
Evgenija Palette
А вспомните, как жиды делали - Сзывали на какое-то собрание всех возвратившихся с фронта царских офицеров. Когда они приходили, им приказывали сдать оружие. Потом открывался занавес - а там несколько пулеметов. И безоружных людей расстреливали.  Так они ИЗБАВЛЯЛИСЬ ОТ АРМИИ, которую своим приказом № 1 низвели до бесформенной массы. Похоже?
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13 час.
Evgenija Palette
Выгнать его, этого &quot;УМНИКА&quot;... ЯКУТЫ и то издали ЗАКОН, благодаря которому этих ишаков вывозят эшелонами. Чтобы не было ни одного. А АКСЕНОВ, сидит, где СТОИТ ФЛОТ... И ЭТА ОВЦА НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ИШАКОВ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
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13 час.

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