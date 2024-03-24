Прогнозы номера

Российские бизнесмены и обычные граждане начали возвращать свои капиталы и активы с Запада, об этом косвенно говорит рекордный приток средств на депозиты и рост стоимости чистых активов в закрытых паевых фондах.
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