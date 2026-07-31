В Караганде весь август будут проходить бесплатные утренние зарядки

В Караганде с 1 августа стартует спортивный челлендж «Закон и порядок». На протяжении всего месяца жителей приглашают на бесплатные утренние зарядки, которые будут проводить известные спортсмены и профессиональные тренеры, передает inKaragandy.
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