Look: Estate sale purchase turns out to be box of live WWII grenades

Police responded in Texas when an estate sale shopper going through their purchases discovered a box filled with live grenades from World War II.
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