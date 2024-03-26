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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»

«Вчера вечером после процедуры опознания поступила информация о гибели Ярослава (Содрицова) и его семьи», – сообщила вице-президент Федерации Айкидо России Наталья Руднева.

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