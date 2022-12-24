Газета «Культура»

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«Демон» без демонизма в Большом театре

«Демон» без демонизма в Большом театре

Большой театр обратился к «Демону» Рубинштейна спустя 63 года: премьера на Новой сцене прервала столь долгую паузу и завершила трудный для коллектива 2022 год.

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