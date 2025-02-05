Аналитики понизили ожидания по средней ключевой ставке Банка России в 2025 году до 20,5%Аналитики, опрошенные Банком России, понизили ожидания по средней ключевой ставке в стране в 2025 году до 20,5% по сравнению с прогнозом в 21,3% ранее.