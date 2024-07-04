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Китай

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Си Цзиньпин заявил, что готов работать с К.-Ж. Токаевым для строительства более содержательного и динамичного сообщества единой судьбы Китая и Казахстана

Астана, 3 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил здесь в среду, что готов работать с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, чтобы совместно строить более содержательное и динамичное китайско-казахстанское сообщество единой судьбы и придавать больше положительной энергии развитию и стабильности в регионе и за его пределами.

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