Парламент ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве

Парламент ратифицировал законопроект о внесении изменений в Соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Республикой Молдова и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, подписанное в Кишиневе в 2020 году.
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