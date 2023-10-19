Парламент ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве

Парламент ратифицировал законопроект о внесении изменений в Соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Республикой Молдова и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, подписанное в Кишиневе в 2020 году.